Calciomercato Milan | idea James Rodriguez per la trequarti | i dettagli

(Di giovedì 5 agosto 2021): per il ruolo dista, i rossoneri avrebbero messo nel mirinoCon l’addio di Hauge, ilpuò puntare tutto finalmente sul fatidicosta. Da Isco a Ziyech sino a Vlasic. Il nome caldo delle ultime ore sarebbe. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULSUNEWS 24 Stando a quanto riferisce l’edizione di Tuttosport in edicola questa mattina, il giocatore spinge per arrivare in Italia. Il colombiano può arrivare grazie ai buoni rapporti con il ...

1 Ilcerca un acquirente per Samu Castillejo . Come scrive la Gazzetta dello Sport, il numero 7 rossonero, al pari di Andrea Conti , è ritenuto cedibile: il club aspetta l'offerta giusta, puntando a ..., i rossoneri preparano l'affondo decisivo per il trequartista: la spinta dal tesoretto per tre cessioni. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di, ...Non solo Hauge e Caldara, in casa Milan si programmano altre cessioni. I prossimi a poter lasciare sono Castillejo, Conte e Krunic ...Il Milan è alla ricerca del trequartista perfetto, quel giocatore di enorme qualità che sappia saltare l’uomo come pochi e sfornare gol e assist ai compagni. Stando a quanto riporta l’edizione della G ...