Buffon | «Non smetto perché mi sento un artista e un artista ha sempre una certa dose di narcisismo»

(Di giovedì 5 agosto 2021) Su La Repubblica, un’intervista a Gigi. A 43 anni passa al Parma, non lascia ancora il calcio. «Prima di decidere ho ascoltato la mente per capire se avevo ancora le energie necessarie alla sfida, poi il cuore,senza cuore non puoi vincere neppure a briscola». In passato ha sofferto di depressione: temeva di ricascarci in caso di ritiro? «Guardi, con la testa sono oltre il calcio già da qualche tempo. Ho molti altri interessi e non vedo l’ora di dedicarci lo spazio che meritano. Sono protetto da figli, amici, sorelle, genitori e ho la fortuna di avere accanto una donna, moglie, compagna e amica d’avventura come Ilaria. La depressione è un ...