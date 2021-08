Achille Lollo è morto | fu l’unico condannato per il Rogo di Primavalle

Advertising

Corriere : Morto Achille Lollo, autore del Rogo di Primavalle - SbrizzaClaudio : RT @fratotolo2: Io non dimentico chi ha ucciso codardamente i fratelli Mattei, Virgilio di 22 anni e Stefano Mattei di 8 anni. #AchilleLoll… - catenaaurea66 : RT @fratotolo2: Io non dimentico chi ha ucciso codardamente i fratelli Mattei, Virgilio di 22 anni e Stefano Mattei di 8 anni. #AchilleLoll… - Tarchezio : RT @AdrianoScianca: Pare sia morto Achille Lollo, uno dei principali protagonisti della lotta di classe negli anni 70: con un gruppo di fig… - CarriglioE : RT @AdrianoScianca: Pare sia morto Achille Lollo, uno dei principali protagonisti della lotta di classe negli anni 70: con un gruppo di fig… -

Gli assassini nascosti dietro quella sigla si chiamavano, Manlio Clavo e Marino Grillo, tre militanti di Potere operaio, ma, come titolerà Lotta continua a cadaveri appena bruciati, "La ... Una botta al cuore. La ferita che si riapre. Il dolore che non finisce mai. A 70 anni muore Achille Lollo, ma il lutto non è per lui, il boia ... Chi era Achille Lollo, l'assassino dei fratelli Mattei nel rogo di Primavalle? Il processo di primo grado ad Achille Lollo, Marino Clavo e Manlio Grillo ebbe inizio il 24 febbraio 1975. Chi era Achill ...