ZhangOut | i tifosi dell’Inter furiosi per la probabile cessione di Lukaku FOTO

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Isonoper ladi Romelu. Il ridimensionamento in casa nerazzurra è sempre più evidente, dopo Hakimi un altro big è pronto a lasciare l’Italia. L’esterno ex Real Madrid si è trasferito al Psg per 70 milioni di euro ed il club nerazzurro non ha ancora individuato un sostituto all’altezza. In un colpo solo il tecnico Simone Inzaghi ha perso i due calciatori più forti della rosa. Il belga è infatti vicinissimo al Chelsea, nelle ultime ore i passi in avanti per la fumata bianca sono stati evidenti. I Blues hanno aumentato ...