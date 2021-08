Tenta di uccidere la figlia appena nata, 34enne arrestata nel Salento (Di mercoledì 4 agosto 2021) Una donna di 34 anni è stata arrestata dai carabinieri per il Tentato omicidio della bambina che aveva appena dato alla luce. Il parto, come da ricostruzione dei carabinieri, è avvenuto nell’abitazione... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 4 agosto 2021) Una donna di 34 anni è statadai carabinieri per ilto omicidio della bambina che avevadato alla luce. Il parto, come da ricostruzione dei carabinieri, è avvenuto nell’abitazione...

Ultime Notizie dalla rete : Tenta uccidere Tenta di uccidere la figlia appena nata in casa: finisce ai domiciliari una giovane mamma MAGLIE (Lecce) " Aveva cercato di uccidere la bimba che aveva appena dato alla luce, ma fortunatamente non riuscì nel suo intento. E ora è finita in carcere con l'accusa di tentato omicidio aggravato, perché ai danni di un discendente.

