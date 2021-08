Advertising

orizzontescuola : Supplenze, come si sceglieranno i posti al 31 agosto e 30 giugno. Fino a 150 preferenze - cavalierebianc5 : RT @mariopittoni: Assunzioni e supplenze, tempi stretti e scelta delle sedi 'al buio'. Sindacati insoddisfatti. Pittoni (Lega): 'Cattedre c… - alecittadino : RT @mariopittoni: Assunzioni e supplenze, tempi stretti e scelta delle sedi 'al buio'. Sindacati insoddisfatti. Pittoni (Lega): 'Cattedre c… - mariopittoni : Assunzioni e supplenze, tempi stretti e scelta delle sedi 'al buio'. Sindacati insoddisfatti. Pittoni (Lega): 'Catt… - ProDocente : Assunzioni e supplenze, tempi stretti e scelta delle sedi “al buio”. Sindacati insoddisfatti. Pittoni (Lega): “Catt… -

Ultime Notizie dalla rete : Supplenze come

... un protocollo di sicurezza (che non c'è) che risponda alle necessità sanitarie che,la ... altrettanti posti liberi perbrevi! Se si considerano questi numeri rapportati all'organico ...... ritardo nella campagna vaccinale etemporanee. E' tutto nella presa di posizione di Flc -...fanno sapere i rappresentanti dei lavoratori della scuola 'arrivano segnalazioni ovunque, da ...La MAD è un'ulteriore opportunità per un precario di lavorare durante l'anno scolastico: i docenti abilitati hanno la precedenza."Assicurare il turno unico agli studenti delle scuole superiori è fondamentale: abbiamo riscontrato che la suddivisione in più turni non è efficace dal punto di vista dell'interesse dei ragazzi e anch ...