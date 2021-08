Rinnovo Messi: attesa per l’annuncio. Giocherà il Gamper con la Juve (Di mercoledì 4 agosto 2021) Messi Barcellona: spazzate via le sirene di mercato che volevano l’attaccante argentino lontano dal suo club Secondo quanto riferito da Mundo Deportivo, Lionel Messi dovrebbe firmare entro giovedì il Rinnovo di contratto, in modo tale da essere presente domenica al Trofeo Gamper contro la Juventus. Trovato l’accordo col Barcellona, con la Pulce che deve limare solamente gli ultimi dettagli. Domani è atteso l’annuncio ufficiale, che metterà fine alla lunga telenovela circa il suo Rinnovo di contratto di Messi con i blaugrana. L'articolo proviene da ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 4 agosto 2021)Barcellona: spazzate via le sirene di mercato che volevano l’attaccante argentino lontano dal suo club Secondo quanto riferito da Mundo Deportivo, Lioneldovrebbe firmare entro giovedì ildi contratto, in modo tale da essere presente domenica al Trofeocontro lantus. Trovato l’accordo col Barcellona, con la Pulce che deve limare solamente gli ultimi dettagli. Domani è attesoufficiale, che metterà fine alla lunga telenovela circa il suodi contratto dicon i blaugrana. L'articolo proviene da ...

Advertising

infoitsport : Barcellona, ultime ore di attesa per il rinnovo di Lionel Messi - junews24com : Barcellona Juve: ci sarà al Gamper. Spazzate via le sirene di mercato - - EdoardoPacee : Procede la trattativa di rinnovo tra #Messi e il #Barcellona , intanto lui è invacaza con #Neymar e Co. Chissà se… - CalcioPillole : Barcellona, ultime ore di attesa per il rinnovo di Lionel Messi - napolista : L’accordo Liga-fondo CVC favorirà il rinnovo di Messi e l’arrivo di Mbappé al Madrid Diario As spiega come i 2,7 m… -