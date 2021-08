PWC: “Nel primo semestre 2021 attività M&A da record a livello mondiale” (Di mercoledì 4 agosto 2021) (Teleborsa) – Dopo il calo del secondo trimestre 2020, l’attivita` di M&A a livello mondiale ha recuperato e superatoi livelli del 2019 confermando, anche nel primo semestre 2021, i livelli dell’ultimo trimestre 2020 con un aumento dei volumi di operazioni annunciate del 30% rispetto al primo semestre 2020, per un controvalore di circa 2.500 miliardi di dollari. È quanto emerge dall’ultimo rapporto di PwC “M&A Trends 1H21 Italia & Mondo”. Secondo le analisi di PwC, l’attivita` di investimento e` stata stimolata dalla liquidita` nei portafogli degli operatori di ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 4 agosto 2021) (Teleborsa) – Dopo il calo del secondo trimestre 2020, l’attivita` di M&A aha recuperato e superatoi livelli del 2019 confermando, anche nel, i livelli dell’ultimo trimestre 2020 con un aumento dei volumi di operazioni annunciate del 30% rispetto al2020, per un controvalore di circa 2.500 miliardi di dollari. È quanto emerge dall’ultimo rapporto di PwC “M&A Trends 1H21 Italia & Mondo”. Secondo le analisi di PwC, l’attivita` di investimento e` stata stimolata dalla liquidita` nei portafogli degli operatori di ...

