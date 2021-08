PS5 sta vendendo più velocemente rispetto PS4 (Di mercoledì 4 agosto 2021) In queste ore stanno uscendo sempre più notizie sugli ultimi dati finanziari di Sony, con l'ultimo trimestre che ha registrato un record per quanto riguarda i profitti. Non solo, ma Sony ha dichiarato che nel corso di questo anno fiscale, la società distribuirà 14,8 milioni di PlayStation 5, andando quindi a soddisfare maggiormente la richiesta di console che in questi mesi sono state molto difficili da reperire per i giocatori. A tal proposito, l'analista Daniel Ahmad ha dichiarato come sia stata gestita la domanda di PS5 in questo periodo. Secondo quanto riportato da Ahmad, PS5 ha raggiunto il traguardo dei 10 milioni di unità più velocemente di PS4 che invece ci ha ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 4 agosto 2021) In queste ore stanno uscendo sempre più notizie sugli ultimi dati finanziari di Sony, con l'ultimo trimestre che ha registrato un record per quanto riguarda i profitti. Non solo, ma Sony ha dichiarato che nel corso di questo anno fiscale, la società distribuirà 14,8 milioni di PlayStation 5, andando quindi a soddisfare maggiormente la richiesta di console che in questi mesi sono state molto difficili da reperire per i giocatori. A tal proposito, l'analista Daniel Ahmad ha dichiarato come sia stata gestita la domanda di PS5 in questo periodo. Secondo quanto riportato da Ahmad, PS5 ha raggiunto il traguardo dei 10 milioni di unità piùdi PS4 che invece ci ha ...

