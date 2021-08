Provincia, il presidente Di Maria in visita al frantoio nel cuore di Pietrelcina (Di mercoledì 4 agosto 2021) Tempo di lettura: 3 minutiIl presidente della Provincia di Benevento, Antonio Di Maria, accompagnato dal Sindaco di Pietrelcina, Domenico Masone, ha visitato stamani l’antico frantoio che sorge in pieno centro storico di Petrapucina, proprio accanto la Casa natale di San Pio. L’edificio di proprietà della Provincia, con la sua tipica struttura architettonica, è stato restaurato, a cura della stessa Provincia, nell’ambito di un progetto conservativo di valorizzazione dei beni culturali rurali finanziato dal Ministero dei Beni culturali. Oggi, concesso in ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 4 agosto 2021) Tempo di lettura: 3 minutiIldelladi Benevento, Antonio Di, accompagnato dal Sindaco di, Domenico Masone, hato stamani l’anticoche sorge in pieno centro storico di Petrapucina, proprio accanto la Casa natale di San Pio. L’edificio di proprietà della, con la sua tipica struttura architettonica, è stato restaurato, a cura della stessa, nell’ambito di un progetto conservativo di valorizzazione dei beni culturali rurali finanziato dal Ministero dei Beni culturali. Oggi, concesso in ...

Advertising

borghi_claudio : Ok, l'unico fesso che prima delle elezioni non si è fatto assumere da qualcuno e quindi non ha accumulato contribut… - anteprima24 : ** Provincia, il presidente Di Maria in visita al #Frantoio nel cuore di #Pietrelcina ** - Domenico1oo777 : RT @byoblu: Il presidente della provincia autonoma di #Bolzano, @ArnoKompatscher, impone la chiusura per 10 giorni di uno storico hotel in… - IlGrandinato : @byoblu @ArnoKompatscher Totalmente illegittimo. Da quando un Presidente di Provincia Autonoma può 'chiudere' un al… - LucediStella333 : RT @byoblu: Il presidente della provincia autonoma di #Bolzano, @ArnoKompatscher, impone la chiusura per 10 giorni di uno storico hotel in… -