Pensionato con un carroarmato in giardino: 'Lo usavo come spazzaneve' (Di mercoledì 4 agosto 2021) Un Pensionato tedesco è stato condannato a 14 mesi di carcere con la condizionale e al pagamento di una multa di 250mila euro per il possesso di armi ed equipaggiamenti militari risalenti alla Seconda ... Leggi su leggo (Di mercoledì 4 agosto 2021) Untedesco è stato condannato a 14 mesi di carcere con la condizionale e al pagamento di una multa di 250mila euro per il possesso di armi ed equipaggiamenti militari risalenti alla Seconda ...

IlPrimatoN : Un 'tranquillo' pensionato - piaumusic : @davideterruzzi Situazione delicata. In teoria andava pensionato Chiello e uno tra Romero/Demiral faceva il 3°. Il… - giannettimarco : RT @leggoit: Pensionato con un carroarmato della Seconda guerra mondiale in giardino: condannato a 14 mesi - Gazzettino : #pensionato tedesco con un carroarmato della Seconda guerra mondiale in giardino: condannato a 14 mesi - teresacapitanio : Pensionato con un carroarmato della Seconda guerra mondiale in giardino: condannato a 14 mesi -