Napoli-Wisla Cracovia oggi in tv: data, orario e diretta streaming Amichevole 2021 (Di mercoledì 4 agosto 2021) Il Napoli, a meno di un mese dall'inizio del campionato di Serie A 2021/2022, si prepara a disputare una nuova Amichevole contro il Wisla Cracovia. Gli uomini di Luciano Spalletti, in vista della prima giornata contro il Venezia, scenderanno in campo nella giornata odierna di mercoledì 4 agosto alle ore 18:00 per affrontare i polacchi. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Primafila, mentre Sportface.it garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale attraverso un live testuale.

