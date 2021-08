Municipio V Caliste | “15 000 cambi di residenza arretrati”

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 4 agosto 2021) “Nel Quintoci sono ormai 15.000die per le elezioni amministrative si presenta un problema non indifferente. Abbiamo oggi appreso che tutti i sindacati del Comune di Roma denunciano questa gravissimo problema. I lavoratori fanno sapere che i programmi non funzionano e si bloccano, l’help desk non risponde agli operatori in difficoltà e spesso si ferma anche il programma per i pagamenti da parte del cittadino, con la conseguenza di sospendere o interrompere il servizio. “Senzadiviene meno alla democrazia in quanto moltissimi nuovi ...