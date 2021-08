Juventus, cessioni Danilo e Demiral: arriva il nuovo difensore (Di mercoledì 4 agosto 2021) Manca soltanto l’ufficialità per il passaggio di Demiral all’Atalanta. Accordo complessivo da circa 30 milioni di euro, la Juventus ne incasserà subito 5 per il prestito oneroso. Non solo: occhio anche al possibile addio di Danilo Demiral è un nuovo giocatore dell’Atalanta. Il centrale turco vestirà la maglia della Dea e sostituirà Romero pronto a Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 4 agosto 2021) Manca soltanto l’ufficialità per il passaggio diall’Atalanta. Accordo complessivo da circa 30 milioni di euro, lane incasserà subito 5 per il prestito oneroso. Non solo: occhio anche al possibile addio diè ungiocatore dell’Atalanta. Il centrale turco vestirà la maglia della Dea e sostituirà Romero pronto a Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

LucaNunziata2 : RT @jrbasket2015: Leggere i commenti dei tifosi della #Juventus e #Milan su offerte rifiutate dall’#Inter per #Lukaku (100M) e #Lautaro è u… - mairzuc23 : @junews24com La Juventus ha reinvestito su Nedved Thuram Buffon - cedendo anche Pippo L’Inter non reinvestirà se n… - enzomarangio : @RGarinella @ncorrasco Si ma il concetto non cambia: le cessioni top che fece la Juventus furono strategiche. L'Int… - sportli26181512 : Juve, attenta alle cessioni 'premature': i grandi rimpianti bianconeri, esplosi all'addio - robypec75 : Niente male per una società quotata in borsa ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus cessioni Juve, acquisti e cessioni fino a questo momento: il mercato bianconero ufficiale ilBianconero Calciomercato Juventus: piace Pezzella come sostituto di Demiral Calciomercato Juventus: occhi su German Pezzella. Nei giorni scorsi ci sono stati dei timidi contatti tra la Juventus e la Fiorentina per German Pezzella. Il calciatore argentino ...

Milan, Maldini continua la caccia al trequartista: l’ultima idea è il bianconero Ramsey Il Milan si sta muovendo sul mercato, ma deve pensare a far comunque tornare i conti. I rossoneri sono alla ricerca, come riporta il quotidiano sportivo La Gazzetta dello Sport, di un terzino destro, ...

Calciomercato Juventus: occhi su German Pezzella. Nei giorni scorsi ci sono stati dei timidi contatti tra la Juventus e la Fiorentina per German Pezzella. Il calciatore argentino ...Il Milan si sta muovendo sul mercato, ma deve pensare a far comunque tornare i conti. I rossoneri sono alla ricerca, come riporta il quotidiano sportivo La Gazzetta dello Sport, di un terzino destro, ...