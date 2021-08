Incidente a Robecco sul Naviglio, travolta da camion del latte: cosi è morta Valentina (Di mercoledì 4 agosto 2021) Robecco Sul Naviglio (Milano) - Tragico Incidente, poco dopo le 9, a Robecco sul Naviglio . Una ragazza di 32 anni , Valentina Caso , residente a Magenta, ha perso la vita travolta da un camion del ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 4 agosto 2021)Sul(Milano) - Tragico, poco dopo le 9, asul. Una ragazza di 32 anni ,Caso , residente a Magenta, ha perso la vitada undel ...

