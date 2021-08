Hacker Regione Lazio, l’attacco grazie a una falla nel pc di un dipendente in smart working (Di mercoledì 4 agosto 2021) Sarebbe cominciato con la vioLazione dell’utenza di un dipendente in smart working l’attacco informatico senza precedenti sferrato ormai da giorni contro la Regione Lazio. E ora si teme che i pirati informatici – che ancora tengono in scacco il Centro elaborazione dati (Ced) – prendano di mira reti energetiche e di telecomunicazioni, Asl e ospedali. “Il rischio zero ho imparato che non esiste. Gli Hacker hanno colpito in maniera organizzata, programmata, soprattutto in un momento in cui le modalità di smart working hanno ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 4 agosto 2021) Sarebbe cominciato con la vione dell’utenza di unininformatico senza precedenti sferrato ormai da giorni contro la. E ora si teme che i pirati informatici – che ancora tengono in scacco il Centro elaborazione dati (Ced) – prendano di mira reti energetiche e di telecomunicazioni, Asl e ospedali. “Il rischio zero ho imparato che non esiste. Glihanno colpito in maniera organizzata, programmata, soprattutto in un momento in cui le modalità dihanno ...

