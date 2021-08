Demiral dalla Juve all’Atalanta: le cifre dell’operazione (Di mercoledì 4 agosto 2021) Merih Demiral dalla Juve all’Atalanta: accordo raggiunto. Secondo quanto raccontato da Gianluigi Longari per Sportitalia le prossime ore saranno quelle decisive per la chiusura, operazione in prestito oneroso di 2.5 milioni con riscatto fissato a 25. E adesso Romero è pronto per una nuova avventura. Foto: Twitter personale Demiral L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 4 agosto 2021) Merih: accordo raggiunto. Secondo quanto raccontato da Gianluigi Longari per Sportitalia le prossime ore saranno quelle decisive per la chiusura, operazione in prestito oneroso di 2.5 milioni con riscatto fissato a 25. E adesso Romero è pronto per una nuova avventura. Foto: Twitter personaleL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

