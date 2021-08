A Torino comincia la sperimentazione dei droni per il trasferimento di organi

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Un drone MavtechLe consegne Amazon via drone sembrano un gioco da pivelli se confrontate con il progetto italiano Indoor (acronimo di usINg Drones fOr Organ tRansplantation), che punta aldie materiale biologico tra strutture ospedaliere piemontesi. L’intento è di preservare l’ottima qualità e conservazione dei materiali, riducendo tempi e costi di trasporto. Già a partire dal prossimo autunno la Fondazione Dot (Donazionee trapianti), con la collaborazione del Politecnico di, Università die Città della Salute, sperimenterà il primo trasporto di materiale ...

Ultime Notizie dalla rete : Torino comincia

Ad aprile 1996, mentre l'inchiesta Mani pulitea spegnersi, la Dicembre torna in Italia. ... entra tra i soci di Dicembre ' ma intanto ' per la Camera di commercio dila Dicembre ...dunque il conto alla rovescia. A Roma in lizza l'attuale Sindaca Virginia Raggi (M5s), ... I comuni coinvolti saranno 1.162, tra i quali 18 capoluoghi di provincia (compresi, Milano, ...Il grande calcio in esclusiva assoluta su Mediaset che per le prossime tre stagioni, 2021-2024, si è assicurata i diritti della Coppa Italia. Tutte le partite saranno trasmesse in esclusiva in chiaro ...Il brasiliano è atterrato in Italia per completare tutti gli step che lo porteranno a essere un nuovo giocatore bianconero ...