Uomini e donne, Armando confessa: “È tutta colpa mia” (Di martedì 3 agosto 2021) Confessione pesante quella fatta da Armando Incarnato a Uomini e donne magazine. Il cavaliere del programma di Maria De Filippi ammette di avere avuto delle enormi mancanze quando stava con la madre di sua figlia e quindi si addossa tutte le responsabilità per aver strappato a Michelle la sua famiglia. Armando Incarnato recita il mea colpa. Il cavaliere del Trono Over di Uomini e donne si rimprovera per Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di martedì 3 agosto 2021) Confessione pesante quella fatta daIncarnato amagazine. Il cavaliere del programma di Maria De Filippi ammette di avere avuto delle enormi mancanze quando stava con la madre di sua figlia e quindi si addossa tutte le responsabilità per aver strappato a Michelle la sua famiglia.Incarnato recita il mea. Il cavaliere del Trono Over disi rimprovera per Articolo completo: dal blog SoloDonna

