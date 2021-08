Take-Two | competere nei videogiochi sarà sempre più difficile per le piccole aziende'

Advertising

infoitscienza : GTA: Take-Two rimuove delle mod di vecchi capitoli perché 'danneggiano l'economia di gioco'' - misteruplay2016 : Take-Two: ‘in futuro sarà più difficile per le piccole aziende competere nel settore gaming’ - ArmandaGelsomin : RT @Multiplayerit: GTA: Take-Two rimuove delle mod di vecchi capitoli perché 'danneggiano l'economia di gioco'' - misteruplay2016 : GTA 6 e BioShock 4 zero novità? Take-Two pensa ad annunciare un ‘nuovo entusiasmante franchise’ - Asgard_Hydra : 2K Games presenterà un nuovo franchise ad agosto, venti giochi da Take-Two quest'anno -

Ultime Notizie dalla rete : Take Two

Parlando con gli investitori durante la conference call sugli utili del primo trimestre 2022 della società, il CEO di, Strauss Zelnick , ha discusso del tema delle fusioni e acquisizioni (M&A) nel settore dei videogiochi. Il CEO diha ammesso che sono state perse alcune opportunità, riferendosi ...Nelle ultime settimane ha fatto molto rumore la notizia delle tante mod di GTA 5 buttate giù dalla stessa. Neanche le mod di giochi più anzianotti come GTA: San Andreas sono sfuggite alla furia del publisher americano. In questi giorni, è arrivata anche la risposta ufficiale diin ...Il CEO di Take-Two tra fusioni e acquisizioni: 'in futuro sarà più difficile per le piccole aziende competere nel settore gaming'.Perché Take Two ha rimosso alcune delle mod di GTA lasciandone in circolazione molte altre? L’amministratore delegato risponde alla domanda.