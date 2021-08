Stragi, declassificare i documenti su Gladio e P2 non sarà semplice: chi sceglie cosa versare? (Di martedì 3 agosto 2021) Finalmente il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha firmato la Direttiva che dispone la declassifica e il versamento all’Archivio centrale dello Stato di tutti i documenti relativi all’Organizzazione Gladio e alla Loggia massonica P2. La questione era stata affrontata già dal governo precedente ed era in dirittura d’arrivo, ma poi è noto cosa accadde. Si tratta di una iniziativa che allunga l’elenco degli eventi Stragisti previsto dalla precedente Direttiva del 2014 – Piazza Fontana a Milano (1969), Gioia Tauro (1970), Peteano (1972), Questura di Milano (1973), Piazza della Loggia a Brescia (1974), Italicus (1974), ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 3 agosto 2021) Finalmente il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha firmato la Direttiva che dispone la declassifica e il versamento all’Archivio centrale dello Stato di tutti irelativi all’Organizzazionee alla Loggia massonica P2. La questione era stata affrontata già dal governo precedente ed era in dirittura d’arrivo, ma poi è notoaccadde. Si tratta di una iniziativa che allunga l’elenco degli eventisti previsto dalla precedente Direttiva del 2014 – Piazza Fontana a Milano (1969), Gioia Tauro (1970), Peteano (1972), Questura di Milano (1973), Piazza della Loggia a Brescia (1974), Italicus (1974), ...

