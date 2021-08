Sottil: ”Per l’Ascoli sarà un test importante col Napoli” (Di martedì 3 agosto 2021) Sottil: “test importante col Napoli in amichevole, Spalletti è un allenatore geniale, Osimhen ha un grandissimo futuro davanti” Andrea Sottil, allenatore dell’Ascoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli in merito all’amichevole con il Napoli, attualmente in ritiro a Castel di Sangro. Queste le sue parole: “Affronteremo il Napoli in amichevole, per noi sarà un test importante, una bella possibilità per confrontarci con una squadra di assoluto livello, ... Leggi su retecalcio (Di martedì 3 agosto 2021): “colin amichevole, Spalletti è un allenatore geniale, Osimhen ha un grandissimo futuro davanti” Andrea, allenatore del, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Goal su Radio Kiss Kissin merito all’amichevole con il, attualmente in ritiro a Castel di Sangro. Queste le sue parole: “Affronteremo ilin amichevole, per noiun, una bella possibilità per confrontarci con una squadra di assoluto livello, ...

Advertising

MarcoLumini : @PietroLazze Poerannoi .... Orsolini !!!! Io sono per i giovani non per i paracarri! Sottil è sicuramente migliore… - AgenziaFotoSpot : AscoliNotizie24 - Fotospot - SOTTIL: 'IL NAPOLI? PER NOI TEST IMPORTANTE' - - ilnapolionline : Sottil, all. Ascoli: 'Affronteremo il Napoli in amichevole, per noi sarà un test importante' -… - Enzovit : Sottil: ''Per l'Ascoli sarà un test importante col Napoli'' - PicenoTime : Ascoli Calcio, Sottil: “Col Napoli bella possibilità per confrontarci con una squadra di alto livello”… -