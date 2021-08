Scuola, Associazione nazionale presidi a La7: “Servono corse dedicate dei mezzi pubblici. In un anno e mezzo non sono stati fatti interventi” (Di martedì 3 agosto 2021) “Scuole? La differenza con l’anno scorso è essenzialmente la disponibilità del vaccino. Tuttavia, il trasporto pubblico non sembra in grado di riformulare se stesso, di fare delle corse dedicate alle scuole. Ciò che in altri Paesi si fa normalmente, da noi sembra impossibile. Eppure abbiamo avuto un anno e mezzo per fare degli interventi”. sono le parole di Antonello Giannelli, presidente dell’Anp, Associazione nazionale presidi, che, nel corso della trasmissione “Coffee Break” (La7), precisa: “Nel personale scolastico c’è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 3 agosto 2021) “Scuole? La differenza con l’scorso è essenzialmente la disponibilità del vaccino. Tuttavia, il trasporto pubblico non sembra in grado di riformulare se stesso, di fare dellealle scuole. Ciò che in altri Paesi si fa normalmente, da noi sembra impossibile. Eppure abbiamo avuto unper fare degli”.le parole di Antonello Giannelli, presidente dell’Anp,, che, nel corso della trasmissione “Coffee Break” (La7), precisa: “Nel personale scolastico c’è ...

Advertising

radioalfa : Green pass e scuola. La riflessione del Presidente nazionale associazione Soli Dirigenti - Claudiocurti2 : Fabriano: l'associazione La Scuola Siamo Noi torna a incalzare l'Amministrazione - CaleEuropaEdic : ?? Al via la possibilità di poter partecipare al Corpo europeo di Solidarietà in Russia presso una Scuola steinerian… - FedericoCovini2 : @berlusconi Silvio Berlusconi. Sono Federico sono convinto che la scuola deve ripartire dai fatti dei decreti attua… - scambieuropei : Corpo Europeo di Solidarietà in Russia presso una scuola steineriana e un’associazione con bambini speciali per 6 m… -