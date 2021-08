Resident Evil Village per PC è stato finalmente patchato ma i giocatori meritano di più (Di martedì 3 agosto 2021) "Sono state introdotte delle modifiche per ottimizzare la tecnologia anti-pirateria". Ci sono voluti 74 giorni dal giorno del lancio perché Capcom rilasciasse una patch che sistemasse i problemi di performance della versione PC di Resident Evil Village, un aggiornamento che Capcom ha dovuto fornire per fronteggiare le evidenze del fatto che la versione piratata girava una meraviglia. E questa piccola nota è tutto quello che hanno ricevuto come spiegazione coloro i quali hanno comprato il gioco. Possiamo confermare che la versione PC del titolo è in effetti sistemata adesso, ma la mancanza di scuse ufficiali o perlomeno di spiegazioni ci ... Leggi su eurogamer (Di martedì 3 agosto 2021) "Sono state introdotte delle modifiche per ottimizzare la tecnologia anti-pirateria". Ci sono voluti 74 giorni dal giorno del lancio perché Capcom rilasciasse una patch che sistemasse i problemi di performance della versione PC di, un aggiornamento che Capcom ha dovuto fornire per fronteggiare le evidenze del fatto che la versione piratata girava una meraviglia. E questa piccola nota è tutto quello che hanno ricevuto come spiegazione coloro i quali hanno comprato il gioco. Possiamo confermare che la versione PC del titolo è in effetti sistemata adesso, ma la mancanza di scuse ufficiali o perlomeno di spiegazioni ci ...

