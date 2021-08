“Quinto figlio”. Gigi D’Alessio, un altro erede. La nuova relazione dà già i suoi ‘frutti’ (Di martedì 3 agosto 2021) Pensare che tra il primogenito Claudio (1984) e il minore Andrea (2010) corrono oltre 24 anni anni di differenza. Ma Gigi D’Alessio non sembra ancora soddisfatto: la sua famiglia ha bisogno di allargarsi in quanto a eredi. Detto fatto, perché il settimanale Chi ha lanciato un’incredibile esclusiva che riguarda il futuro della voce partenopea e della nuova compagna, Denise Esposito. Ormai l’amore con Anna Tatangelo è giunto al capolinea da tempo, ma lei e Gigi D’Alessio hanno mantenuto un fantastico rapporto per il bene del loro figlio Andrea e per rispetto del fortissimo sentimento che ... Leggi su tuttivip (Di martedì 3 agosto 2021) Pensare che tra il primogenito Claudio (1984) e il minore Andrea (2010) corrono oltre 24 anni anni di differenza. Manon sembra ancora soddisfatto: la sua famiglia ha bisogno di allargarsi in quanto a eredi. Detto fatto, perché il settimanale Chi ha lanciato un’incredibile esclusiva che riguarda il futuro della voce partenopea e dellacompagna, Denise Esposito. Ormai l’amore con Anna Tatangelo è giunto al capolinea da tempo, ma lei ehanno mantenuto un fantastico rapporto per il bene del loroAndrea e per rispetto del fortissimo sentimento che ...

