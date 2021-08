Porsche Design AOC Agon PD27: recensione del monitor da gioco 1440p 27 pollici con design d’autore – RecensioneVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di martedì 3 agosto 2021) La recensione del monitor da gioco Porsche design AOC Agon PD27, fuoriserie nell’animo e nell’estetica. Torniamo a parlare di schermi da gioco curvi con un monitor 1440p da 27 pollici che guarda alla velocità ma anche all’estetica, sia all’interno che all’esterno del pannello. La dotazione infatti è quella di un monitor per giocatori competitivi che non vogliono rinunciare alla qualità dell’immagine, mentre il design è firmato ... Leggi su helpmetech (Di martedì 3 agosto 2021) LadeldaAOC, fuoriserie nell’animo e nell’estetica. Torniamo a parlare di schermi dacurvi con unda 27che guarda alla velocità ma anche all’estetica, sia all’interno che all’esterno del pannello. La dotazione infatti è quella di unper giocatori competitivi che non vogliono rinunciare alla qualità dell’immagine, mentre ilè firmato ...

Advertising

Loriann02276340 : RT @GiuseppeLaBua: Ragazzi oggi grazie al programma #communityhero di #Huawei mi è arrivato il #HUAWEIMate40Pro nella versione Porsche Desi… - fRa_gAv : So di attirarmi molte critiche con il prossimo tweet ma: Range Rover Evoque > Porsche Cayenne in quanto a linee… - SeoTFSI : Se penso alle macchine dal design più bello in assoluto gira e rigira mi vengono in mente sempre le #Porsche:… -