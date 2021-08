Lavori in via Baschenis: 71 posti auto ‘free flow’ e rondò dove c’era il benzinaio (Di martedì 3 agosto 2021) Bergamo. Sono in corso i Lavori per la realizzazione del parcheggio di via Baschenis, nell’area tra la via e l’ex mercato ortofrutticolo attiguo alla biblioteca Tiraboschi. L’area, di proprietà comunale e gestita da quasi 50 anni da Atb come area di sosta, necessita un ampio intervento di riqualificazione, visto che negli ultimi anni si è verificato più di un abbassamento della sede stradale, per via di vecchie perdite d’acqua che hanno causato erosione del sottosuolo. Il progetto prevede la realizzazione di un parcheggio per 71 posti auto, di cui 3 per persone disabili (la normativa ne richiederebbe un numero addirittura ... Leggi su bergamonews (Di martedì 3 agosto 2021) Bergamo. Sono in corso iper la realizzazione del parcheggio di via, nell’area tra la via e l’ex mercato ortofrutticolo attiguo alla biblioteca Tiraboschi. L’area, di proprietà comunale e gestita da quasi 50 anni da Atb come area di sosta, necessita un ampio intervento di riqualificazione, visto che negli ultimi anni si è verificato più di un abbassamento della sede stradale, per via di vecchie perdite d’acqua che hanno causato erosione del sottosuolo. Il progetto prevede la realizzazione di un parcheggio per 71, di cui 3 per persone disabili (la normativa ne richiederebbe un numero addirittura ...

virginiaraggi : Sono iniziati nei giorni scorsi i lavori in via del Corso tra Piazza Venezia e Largo Chigi grazie a #StradeNuove, i… - libellula58 : RT @StradeNuoveRoma: Via Raoul chiodelli lavori per nuovo asfalto - Roma_Amore_Mio : 1955 - Lavori per il sottopasso di Via del Corso-Largo Chigi-Piazza Colonna - AnnaMar74773335 : RT @StradeNuoveRoma: Via Raoul chiodelli lavori per nuovo asfalto - StradeNuoveRoma : Via Raoul chiodelli lavori per nuovo asfalto -