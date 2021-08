Inter pensa a cessione Lukaku, Mentana si arrabbia (Di martedì 3 agosto 2021) Enrico Mentana contro la famiglia Zhang, proprietaria dell’Inter. Il giornalista e direttore del Tg La7 ha commentato su Facebook le voci secondo cui il club nerazzurro starebbe pensando di vendere l’attaccante Romelu Lukaku al Chelsea. “L’Inter, come gli sportivi sanno, ha vinto lo scudetto. Poi dalla Cina è cominciato lo stillicidio di cattive notizie per la sua proprietà, la famiglia Zhang. Nello stesso momento è cominciato il sondaggio per l’iniziativa di azionariato popolare, che ha coinvolto oltre centomila persone. Vedremo se i cinesi apriranno a una cessione parziale oppure no. ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 3 agosto 2021) Enricocontro la famiglia Zhang, proprietaria dell’. Il giornalista e direttore del Tg La7 ha commentato su Facebook le voci secondo cui il club nerazzurro starebbendo di vendere l’attaccante Romelual Chelsea. “L’, come gli sportivi sanno, ha vinto lo scudetto. Poi dalla Cina è cominciato lo stillicidio di cattive notizie per la sua proprietà, la famiglia Zhang. Nello stesso momento è cominciato il sondaggio per l’iniziativa di azionariato popolare, che ha coinvolto oltre centomila persone. Vedremo se i cinesi apriranno a unaparziale oppure no. ...

