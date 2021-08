Il “semestre bianco” e il futuro del Quirinale (Di martedì 3 agosto 2021) È iniziato il “semestre bianco”, cioè quel periodo in cui il presidente della Repubblica non può sciogliere le Camere, a meno che queste non siano giunte alla fine naturale della legislatura. La norma fu introdotta per evitare che il Presidente della Repubblica potesse usare l’arma dello scioglimento per condizionare la sua rielezione. Ma, venendo all’oggi, poiché questa legislatura scade il 22 marzo 2023, il presidente Mattarella, fino alla scadenza del proprio mandato non potrà sciogliere le Camere. In realtà, nella situazione data, si tratta di una privazione forse più apparente che reale, visto che già sei mesi fa, quando avrebbe ben avuto il potere ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 3 agosto 2021) È iniziato il “”, cioè quel periodo in cui il presidente della Repubblica non può sciogliere le Camere, a meno che queste non siano giunte alla fine naturale della legislatura. La norma fu introdotta per evitare che il Presidente della Repubblica potesse usare l’arma dello scioglimento per condizionare la sua rielezione. Ma, venendo all’oggi, poiché questa legislatura scade il 22 marzo 2023, il presidente Mattarella, fino alla scadenza del proprio mandato non potrà sciogliere le Camere. In realtà, nella situazione data, si tratta di una privazione forse più apparente che reale, visto che già sei mesi fa, quando avrebbe ben avuto il potere ...

