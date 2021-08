I 40 anni di Meghan Markle, niente mega party per compleanno (Di martedì 3 agosto 2021) Meghan Markle compie 40 anni e non ha intenzione di fare una grande festa per un compleanno importante. La duchessa di Sussex è nata il 4 agosto, proprio come Barack Obama. Ma a differenza dell'ex ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di martedì 3 agosto 2021)compie 40e non ha intenzione di fare una grande festa per unimportante. La duchessa di Sussex è nata il 4 agosto, proprio come Barack Obama. Ma a differenza dell'ex ...

