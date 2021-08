Gianni Morandi sta male? Un dettaglio non è sfuggito ai fan più attenti (Di martedì 3 agosto 2021) . Scopriamo insieme cosa è successo al noto cantante italiano. Gianni Morandi in ospedale (screen Instagram)Come ormai tutti sanno, il noto cantante durante lo scorso inverno ha dovuto trascorrere un periodo abbastanza lungo in ospedale. Un incidente con il fuoco, mentre incendiava delle sterpaglie, aveva fatto pensare al peggio nelle ore successive alla diffusione della notizia. Pian piano, però, è stato lo stesso Morandi ad aggiornare tutti circa le proprie condizioni di salute. Attraverso la sua pagina Facebook ufficiale, infatti, il cantante ha diffuso di volta in volta gli aggiornamenti con foto e video della ... Leggi su vesuvius (Di martedì 3 agosto 2021) . Scopriamo insieme cosa è successo al noto cantante italiano.in ospedale (screen Instagram)Come ormai tutti sanno, il noto cantante durante lo scorso inverno ha dovuto trascorrere un periodo abbastanza lungo in ospedale. Un incidente con il fuoco, mentre incendiava delle sterpaglie, aveva fatto pensare al peggio nelle ore successive alla diffusione della notizia. Pian piano, però, è stato lo stessoad aggiornare tutti circa le proprie condizioni di salute. Attraverso la sua pagina Facebook ufficiale, infatti, il cantante ha diffuso di volta in volta gli aggiornamenti con foto e video della ...

Advertising

FQMagazineit : Gianni Morandi: “La felicità? La nascita dei figli… Marianna, la mia prima figlia. In realtà è la mia seconda: c’er… - RadioItalia : #Giannimorandiday: la nostra @lamarinaminetti ha intervistato @morandi_g! Scopri cosa ci ha raccontato! @Corriere… - radioclubcalif1 : Gianni Morandi - L'Allegria - flamanc24 : RT @Corriere: «L’allegria, primo passo per la felicità»: Gianni Morandi in diretta video - Corriere : «L’allegria, primo passo per la felicità»: Gianni Morandi in diretta video -