Cyber security: le osservazioni del CNR (Di martedì 3 agosto 2021) (Teleborsa) – In merito all'attacco hacker alla Regione Lazio, si registra l'intervento di Fabio Martinelli, dirigente di ricerca dell'Istituto di informatica e telematica del CNR e co-referente per l'area progettuale in Cyber security. "Il ransomware – spiega Martinelli – è un software malevolo che andando in esecuzione su sistemi informatici li rende inservibili fintanto che un riscatto (ransom) è pagato, tipicamente in bitcoin una moneta virtuale (o critto valuta) facilmente trasferibile e difficilmente rintracciabile. Per mitigare questo attacco la soluzione tipica è creare regolarmente delle copie di back-up o ripristino". La diffusione dello smart ...

