Covid, terapie intensive in aumento. La Sardegna tocca la soglia critica del 10% (Di martedì 3 agosto 2021) Secondo il bollettino del 3 agosto, aumentano i positivi negli ospedali: in rianimazione ci sono 258 persone (26 ingressi del giorno) e negli altri reparti 2.196 (+126). La Sardegna raggiunge la soglia che, una volta superata e in base ai nuovi criteri, determina uno dei parametri per il passaggio in zona gialla. Nelle ultime 24 ore sono stati 4.845 i nuovi casi in Italia, su 209.719 tamponi. La percentuale di positivi è al 2,31%. Dall'inizio della pandemia, i casi totali sono 4.363.374 e le vittime 128.115 (+27)

