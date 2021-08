Covid, Bassetti: “Basta politicizzarsi, la scienza non deve prendere i voti” (Di martedì 3 agosto 2021) “Basta politica nella gestione del Covid”. Lo dice a gran voce Matteo Bassetti, direttore della clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova. “Anche avere messo il cappello su alcuni di noi – dice all’Adnkronos Salute – da parte di alcuni partiti politici è un errore clamoroso, perché noi siamo gente libera. I politici che hanno voluto mettere il cappello su alcuni medici si devono rendere conto, sia da una parte che dall’altra – ammonisce l’esperto – che la scienza è una materia non democratica. Noi non dobbiamo prendere i voti da nessuno, noi dobbiamo dire alla gente ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 3 agosto 2021) “politica nella gestione del”. Lo dice a gran voce Matteo, direttore della clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova. “Anche avere messo il cappello su alcuni di noi – dice all’Adnkronos Salute – da parte di alcuni partiti politici è un errore clamoroso, perché noi siamo gente libera. I politici che hanno voluto mettere il cappello su alcuni medici si devono rendere conto, sia da una parte che dall’altra – ammonisce l’esperto – che laè una materia non democratica. Noi non dobbiamoda nessuno, noi dobbiamo dire alla gente ...

Advertising

Adnkronos : #Bassetti: '#Greenpass per entrare in Italia contro nuove #varianti'. #covid - Open_gol : Partono le lettere di sospensione da lavoro e di stipendio per otto sanitari No vax dipendenti dell'ospedale San Ma… - fisco24_info : Covid, Bassetti: 'Basta politicizzarsi, la scienza non deve prendere i voti': 'Errore clamoroso dei partiti aver me… - italiaserait : Covid, Bassetti: “Basta politicizzarsi, la scienza non deve prendere i voti” - Diego_Bruno80 : RT @ImolaOggi: Covid, Bassetti: Green pass internazionale per entrare in Italia (anche per i 'migranti'?) ?? -