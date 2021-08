Coree | Seul | ' Nord risponde e riattiva la linea rossa'

(Di martedì 3 agosto 2021) La Corea delha risposto per la prima volta alle chiamate della Corea del Sud,ndo ufficialmente la '' di comunicazione militare diretta e attuando l'annuncio fatto da entrambe ...

La Corea del Nord ha risposto per la prima volta alle chiamate della Corea del Sud, riattivando ufficialmente la 'linea rossa' di comunicazione militare diretta e attuando l'annuncio fatto da entrambe ..."Il Nord risponde e riattiva la linea rossa'". La Corea del Nord ha risposto per la prima volta alle chiamate della Corea del Sud, riattivando ufficialmente la 'linea rossa' di comunicazione militare ...La Corea del Nord ha risposto per la prima volta alle chiamate della Corea del Sud, riattivando ufficialmente la 'linea rossa' di comunicazione militare diretta e attuando l'annuncio fatto da entrambe ...Le due Coree hanno avviato una fase di distensione. Le incognite tuttavia sono molte. E già si registrano significativi scricchiolii.