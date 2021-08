Chi sostituirà Arisa ad Amici di Maria De Filippi? Svelata la nuova formazione dei professori (Di martedì 3 agosto 2021) Come vi abbiamo riportato qualche ora fa, Arisa ha deciso di interrompere la sua avventura nel talent show Amici di Maria De Filippi. Secondo Dagospia infatti, la cantante e la produzione non sarebbero riusciti ad arrivare ad un accordo. Il posto ricoperto dall’ex professoressa di canto però non rimarrà vuoto neanche per un secondo, perché a quanto pare verrà occupato da Lorella Cuccarini. La conduttrice, oltre ad aver accettato di restare nel cast del talent show, avrebbe approvato l’idea di passare dal ballo al canto. Sempre secondo Dagospia, il nuovo arrivato (direttamente da Ballando Con Le Stelle) Raimondo ... Leggi su trashblog (Di martedì 3 agosto 2021) Come vi abbiamo riportato qualche ora fa,ha deciso di interrompere la sua avventura nel talent showdiDe. Secondo Dagospia infatti, la cantante e la produzione non sarebbero riusciti ad arrivare ad un accordo. Il posto ricoperto dall’ex professoressa di canto però non rimarrà vuoto neanche per un secondo, perché a quanto pare verrà occupato da Lorella Cuccarini. La conduttrice, oltre ad aver accettato di restare nel cast del talent show, avrebbe approvato l’idea di passare dal ballo al canto. Sempre secondo Dagospia, il nuovo arrivato (direttamente da Ballando Con Le Stelle) Raimondo ...

Advertising

BambinoPazzo3 : Chi sostituirà #Lukaku secondo voi? #inter - koopadance : @miloisonfire Mi dispiace molto, chissà chi lo sostituirà… - Carnera1990 : @AMIN1908_ Si, però ricordiamoci che i calciatori richiesti sono questi di adesso e probabilmente non chi li sostituirà. - igolmar : @Sandrino_14 Vero,difficile trovare chi lo sostituirà nel mio cuore…. - okimilanisti : Per me, la cessione del little donkey non era una cosa troppo difficcile da pronosticare. Hakimi per pagare gli st… -

Ultime Notizie dalla rete : Chi sostituirà Henry Cavill ricorda il provino per James Bond: 'Mi dissero che ero troppo paffuto' In attesa di scoprire chi sostituirà Daniel Craig nel ruolo di James Bond , Henry Cavill ha raccontato che nel 2005, durante il provino per la parte, gli dissero che era troppo paffuto e questo lo ha spinto a lavorare ...

Sanremo: approvato dalla giunta il progetto di demolizione dell'EcoMostro di Portosole, lavori entro fine anno ... ormai da troppi anni, caratterizza il panorama di chi guarda il mare nella zona dell'approdo ...viene comunque demandata una istruttoria sul progetto dell'intervento alberghiero che sostituirà l'...

Insegnanti con l'obbligo di vaccino, ma chi sostituirà i no-vax? La scuola è rimasta ferma al 2020 Il Tempo In attesa di scoprireDaniel Craig nel ruolo di James Bond , Henry Cavill ha raccontato che nel 2005, durante il provino per la parte, gli dissero che era troppo paffuto e questo lo ha spinto a lavorare ...... ormai da troppi anni, caratterizza il panorama diguarda il mare nella zona dell'approdo ...viene comunque demandata una istruttoria sul progetto dell'intervento alberghiero chel'...