Champions: a Praga insulti razzisti a giocatore Monaco (Di martedì 3 agosto 2021) insulti razzisti ad un giocatore dei francesi del Monaco nel corso del terzo turno preliminare di Champions League giocato a Praga contro lo Sparta e vinto dagli ospiti 2 - 0. Gli insulti erano ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di martedì 3 agosto 2021)ad undei francesi delnel corso del terzo turno preliminare diLeague giocato acontro lo Sparta e vinto dagli ospiti 2 - 0. Glierano ...

Advertising

serieAnews_com : ??#SpartaPraga-#Monaco, ancora razzismo in #Champions ??? insulti e ululati nei confronti di #Tchouameni - AngelaAngelmi : RT @giornaleradiofm: Approfondimenti: Champions: a Praga insulti razzisti a giocatore Monaco: (ANSA) - ROMA, 03 AGO - Insulti razzisti ad u… - glooit : Champions: a Praga insulti razzisti a giocatore Monaco leggi su Gloo - giornaleradiofm : Approfondimenti: Champions: a Praga insulti razzisti a giocatore Monaco: (ANSA) - ROMA, 03 AGO - Insulti razzisti a… - sportli26181512 : Champions League, De Zerbi vince in rimonta all'esordio: 2-1 al Genk: Champions League, De Zerbi vince in rimonta a… -