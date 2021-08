Calcio in lutto, Luca muore a 29 anni. Tragico destino, una vita spezzata troppo in fretta (Di martedì 3 agosto 2021) Incidente stradale lungo la via Valcavasia a Cavaso del Tomba, in provincia di Treviso, in Veneto. Luca Vetturetta , classe 1992 di Valdobbiadene è morto dopo aver perso il controllo della sua auto, una Ford Fiesta. Il veicolo è uscito dalla carreggiata finendo la cosa nel piazzale di un’azienda locale e il giovane è stato sbalzato fuori dall’abitacolo. Immediata la chiamata di un automobilista che ha assistito alla scena. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli operatori del Suem 118, i vigili del fuoco e una pattuglia dei carabinieri di Montebelluna. I medici e gli infermieri del 118 non hanno potuto fare niente per salvare la vita a ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 3 agosto 2021) Incidente stradale lungo la via Valcavasia a Cavaso del Tomba, in provincia di Treviso, in Veneto.Vetturetta , classe 1992 di Valdobbiadene è morto dopo aver perso il controllo della sua auto, una Ford Fiesta. Il veicolo è uscito dalla carreggiata finendo la cosa nel piazzale di un’azienda locale e il giovane è stato sbalzato fuori dall’abitacolo. Immediata la chiamata di un automobilista che ha assistito alla scena. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli operatori del Suem 118, i vigili del fuoco e una pattuglia dei carabinieri di Montebelluna. I medici e gli infermieri del 118 non hanno potuto fare niente per salvare laa ...

