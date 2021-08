Blake Lively e Ryan Reynolds ricreano il loro primo appuntamento (10 anni dopo) (Di martedì 3 agosto 2021) Sembra proprio che la forza della relazione di Blake Lively e Ryan Reynolds, marito e moglie dal 2012 e genitori di tre figli, risieda nel loro sense of humour. I due, separati da 11 anni di età, non smettono un attimo di punzecchiarsi e farsi scherzi via social e – immaginiamo – ancora di più nella vita domestica. Leggi su vanityfair (Di martedì 3 agosto 2021) Sembra proprio che la forza della relazione di Blake Lively e Ryan Reynolds, marito e moglie dal 2012 e genitori di tre figli, risieda nel loro sense of humour. I due, separati da 11 anni di età, non smettono un attimo di punzecchiarsi e farsi scherzi via social e – immaginiamo – ancora di più nella vita domestica.

Blake Lively, mamma per tre a New York Vanity Fair Italia Blake Lively e Ryan Reynolds ricreano il loro primo appuntamento (10 anni dopo) La coppia di attori, tre volte genitori, è tornata nel ristorante di Boston dove tutto ha avuto inizio. «Come il primo appuntamento, solo con scarpe più comode», ha scherzato Blake nella sua story Ins ...

