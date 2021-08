Berlusconi: “Le nostre sono le idee e i valori su cui si costruisce un centrodestra vincente” (Di martedì 3 agosto 2021) ROMA – “Le nostre sono le idee e i valori su cui si costruisce un centrodestra vincente, proiettato nel futuro, credibile in Europa e nel mondo”. Così Silvio Berlusconi, che ieri ha partecipato a una riunione con i coordinatori regionali, i dirigenti nazionali, i ministri e tutta la squadra di governo di Forza Italia. Si è fatto il punto sulle prossime elezioni amministrative e sulla raccolta firme per la riforma della giustizia. L’ex premier ha poi aggiunto: “Siamo il partito delle idee, delle proposte, della competenza, tanto a livello ... Leggi su lopinionista (Di martedì 3 agosto 2021) ROMA – “Lelee isu cui siun, proiettato nel futuro, credibile in Europa e nel mondo”. Così Silvio, che ieri ha partecipato a una riunione con i coordinatori regionali, i dirigenti nazionali, i ministri e tutta la squadra di governo di Forza Italia. Si è fatto il punto sulle prossime elezioni amministrative e sulla raccolta firme per la riforma della giustizia. L’ex premier ha poi aggiunto: “Siamo il partito delle, delle proposte, della competenza, tanto a livello ...

