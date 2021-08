(Di lunedì 2 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Salerno è sporca o sono i salernitani che sporcano? La domanda sorge spontaneaalle treche da ieri giacciono in via, la strada che collega la tangenziale al quartiere Europa. C’è di tuttoagli ingressi di tre popolosi condomini, dove è evidente che non c’è stato alcun rispetto all’orario di raccolta differenziata dei rifiuti. Il sabato non è previsto infatti alcun conferimento. Quindi i sacchetti sono stati abbandonati senza alcun rispetto delle regole. Questo provoca una serie di problemi anche agli operatori di Salerno ...

Advertising

anteprima24 : ** Via Schiavone, tre micro #Discariche davanti ai #Palazzi ** - _Un_Libro_ : FIORI DI MANGO Isabella Schiavone - radioalfa : Il Governo della Liberia in visita a Salerno. Servono 5 milioni di mascherine. L'appello di Schiavone (Humanitas) a… -

Ultime Notizie dalla rete : Via Schiavone

anteprima24.it

... ma strutture che dovrebbero attivarsi intemporanea solo nel caso in cui non ci sia ...c'è un vero investimento né una strategia per arrivare a un sistema unico d'inclusione sociale" diceL'analisi di GianfrancoIl 30 luglio 2021 sono ripartiti "nelle provincie di Trieste/... dandone un'applicazione estensiva, il fondamentale divieto di non refoulement tutelato in...Il presidente de La Vittoriosa Francesco Pellegrini e il vice Paolo Pezzini hanno presentato gli appuntamenti di avvicinamento all’annata sportiva 2021-22. Partirà il 30 agosto per le categorie alliev ...Gli interventi che il Comune realizzerà, spiega il vicesindaco Daniele Mezzacapo, "riguarderanno il centro storico e la sua corona. Luoghi che per tornare attrattivi hanno bisogno di essere rigenerati ...