Tokyo 2020, Tamberi mostra la colazione dell'altro oro Barshim a base di marmellata e salsicce: "Bro, non lo fare per favore" (Di lunedì 2 agosto 2021) Gianmarco Tamberi, oro nel salto in alto alle Olimpiadi, mostra la colazione dell'atleta Mutaz Essa Barshim, con cui ha condiviso l'oro Olimpico. "Non lo fare per favore", dice mentre il campione del Qatar addenta un panino a base di marmellata e salsicce. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

