Tokyo 2020, due ori da leggenda: Tamberi e Jacobs trionfano nel Salto in alto e nei 100 metri (Di lunedì 2 agosto 2021) Gianmarco Tamberi e Marcell Jacobs entrano nella leggenda dello sport: nel giro di dieci minuti vincono due storiche medaglie d’oro per l’atletica leggera italiana. Una giornata indimenticabile, quella di domenica 1 agosto 2021, per lo sport italiano alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Nel giro di dieci minuti (tra le 14.40 e le 14.50 italiane), Gianmarco Leggi su 2anews (Di lunedì 2 agosto 2021) Gianmarcoe Marcellentrano nelladello sport: nel giro di dieci minuti vincono due storiche medaglie d’oro per l’atletica leggera italiana. Una giornata indimenticabile, quella di domenica 1 agosto 2021, per lo sport italiano alle Olimpiadi di. Nel giro di dieci minuti (tra le 14.40 e le 14.50 italiane), Gianmarco

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 ATLETICA LEGGERA, 100 M: JACOBS D'ORO L'AZZURRO CORRE IN 9''80 #SkySport #Tokyo2020 #Jacobs - SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 ATLETICA LEGGERA, 100 M: JACOBS IN FINALE L'AZZURRO HA CORSO IN 9''84, RECORD EUROPEO #SkySport #Tokyo2020 #Jacobs - Rinaldi_euro : Gad Lerner riesce anche a rovinare la festa italiana per Tokyo 2020. L'assurdo tweet su Jacobs – Il Tempo - addictvedjuve2 : RT @st4mpante: Repubblica ogni tanto scrive articoli che ci interessano - legenrehumain : RT @CucchiRiccardo: Leggete. È importante. Lo sport può. Diritti, diritti, diritti... #Timanovskaja #Tokyo 2020 #Cio #GiochiOlimpici https:… -