Sulla cima della torre di arrampicata c’è la Ford Explorer: la sfida degli scalatori norvegesi – Video (Di lunedì 2 agosto 2021) Prendere un Explorer Plug-in Hybrid e piazzarlo su una piattaforma speciale in cima alla torre di arrampicata OVER, situata a Lillesand, nel sud della Norvegia, e alta 47 metri. Poi invitare gli scalatori norvegesi a salire nel minor tempo possibile, per aggiudicarsi un leasing gratuito di due anni sul veicolo. E’ quello che ha fatto Ford con la sfida Explore New Heights, lavorando per l’occasione con un esperto: il campione di arrampicata Martin Mobråten, che ha creato un percorso impegnativo da terra al veicolo che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 2 agosto 2021) Prendere unPlug-in Hybrid e piazzarlo su una piattaforma speciale inalladiOVER, situata a Lillesand, nel sudNorvegia, e alta 47 metri. Poi invitare glia salire nel minor tempo possibile, per aggiudicarsi un leasing gratuito di due anni sul veicolo. E’ quello che ha fattocon laExplore New Heights, lavorando per l’occasione con un esperto: il campione diMartin Mobråten, che ha creato un percorso impegnativo da terra al veicolo che ...

Sulla cima della torre di arrampicata c’è la Ford Explorer: la sfida degli scalatori norvegesi –… Il Fatto Quotidiano Negrita “MTV Unplugged”: un piede a casa e l’altro nel mondo 02 ago 2021 - Il famoso format è stato registrato nella loro città, Arezzo, durante il tour in corso questa estate. Ospiti Pierò Pelù e Manuel Agnelli. Il racconto e la recensione della serata.

