Strage di Bologna, ma la scuola che fa? La Storia è passata ma non è passato (Di lunedì 2 agosto 2021) “Ragazzi cos’è successo il 2 agosto 1980?”. Non uno che sapesse rispondermi. Non uno che ci provasse. Mi è capitato qualche anno fa mentre accompagnavo un gruppo di studenti delle superiori. Indossavo una maglietta bianca con la scritta della data della Strage e la città dov’era stata compiuta. I giovani che erano con me, quella mattina, iniziarono a domandarsi se fosse la mia data di nascita ma qualcosa non collimava: sono nato a Crema, non a Bologna. Qualcuno azzardò che poteva essere una data simbolica per me. Mi illusi che qualcuno sapesse davvero cos’era accaduto. Una speranza durata il tempo di un orgasmo: “E’ la data del tuo fidanzamento?”. A quel ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 2 agosto 2021) “Ragazzi cos’è successo il 2 agosto 1980?”. Non uno che sapesse rispondermi. Non uno che ci provasse. Mi è capitato qualche anno fa mentre accompagnavo un gruppo di studenti delle superiori. Indossavo una maglietta bianca con la scritta della data dellae la città dov’era stata compiuta. I giovani che erano con me, quella mattina, iniziarono a domandarsi se fosse la mia data di nascita ma qualcosa non collimava: sono nato a Crema, non a. Qualcuno azzardò che poteva essere una data simbolica per me. Mi illusi che qualcuno sapesse davvero cos’era accaduto. Una speranza durata il tempo di un orgasmo: “E’ la data del tuo fidanzamento?”. A quel ...

