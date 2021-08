Spezia | annullata l' amichevole con il Trento

Advertising

cdsnews : #sportspezia #laspezia #SpeziaCalcio #SerieA - Annullata anche Spezia-Trento - sportface2016 : #Spezia, annullata anche l'amichevole con il #Trento - Spezia_1906 : ? Sarà annullata anche l'amichevole con il #Trento ?? Lo #Spezia pensa al possibile rientro anticipato dal ritiro - LiguriaNotizie : Spezia, annullata per Covid l’amichevole contro il Montebelluna - Nat_Casatelli : RT @Miti_Vigliero: Caos Covid in Serie A: “Annullata la gara, c’è un altro positivo” Il Covid-19 si abbatte ancora con prepotenza sullo Sp… -

Ultime Notizie dalla rete : Spezia annullata

LA- Lo, tramite il proprio sito web, ha annunciato che "la gara- Trento , prevista per martedì 3 agosto alle ore 17.00 al campo sportivo di Ronzone è stata" . Nuovo stop, quindi, ai test precampionato della squadra allenata da Thiago Motta : dopo ...... hanno deciso di annullare l'amichevole in programma domani: il comunicato "La prevista amichevole contro lo, in programma domani, 3 agosto, a Ronzone alle ore 17, è statain accordo ...LA SPEZIA - Salta anche il test con il Trento. Lo Spezia, dopo l'ultimo caso di positività al Covid, a seguito dei tamponi effettuati il 31 luglio, aveva infatti già annullato l'amichevole con il Mont ...LA SPEZIA - Lo Spezia, tramite il proprio sito web, ha annunciato che "la gara Spezia - Trento, prevista per martedì 3 agosto alle ore 17.00 al campo sportivo di Ronzone è stata annullata". Nuovo stop ...