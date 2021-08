Sono 22 i nuovi contagi. Dati del 2 agosto (Di lunedì 2 agosto 2021) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 1.212 tamponi molecolari Sono stati rilevati 15 nuovi contagi con una percentuale di positività dell’1,24%. Sono inoltre 353 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali Sono stati rilevati 7 casi (1,98%). Dall’analisi dei Dati a disposizione, emerge che il 57 per cento dei nuovi contagi ha a che fare con persone al di sotto dei 29 anni. Nella giornata odierna non si registrano decessi; tre persone Sono ricoverate in terapia intensiva, mentre i pazienti in altri reparti Sono 19. Lo ... Leggi su udine20 (Di lunedì 2 agosto 2021) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 1.212 tamponi molecolaristati rilevati 15con una percentuale di positività dell’1,24%.inoltre 353 i test rapidi antigenici realizzati, dai qualistati rilevati 7 casi (1,98%). Dall’analisi deia disposizione, emerge che il 57 per cento deiha a che fare con persone al di sotto dei 29 anni. Nella giornata odierna non si registrano decessi; tre personericoverate in terapia intensiva, mentre i pazienti in altri reparti19. Lo ...

