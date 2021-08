NVIDIA Reflex: build e consigli per sfruttare al meglio la tecnologia anti latenza – SpecialeVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di lunedì 2 agosto 2021) Vi spieghiamo come sfruttare al massimo NVIDIA Reflex e puntare alle migliori prestazioni nel gioco competitivo.. Torniamo a parlare sulle nostre pagine della tecnologia NVIDIA Reflex offrendovi una serie di spiegazioni per comprendere fino in fondo come funziona e a cosa serve questa utile tecnologia. Lo abbiamo fatto con una serie di test basati su Overwatch ed Escape from Tarkov, tra gli ultimi videogiochi ad aver beneficiato dell’implementazione della tecnologia NVIDIA. E utilizzando una build in nostro possesso ... Leggi su helpmetech (Di lunedì 2 agosto 2021) Vi spieghiamo comeal massimoe puntare alle migliori prestazioni nel gioco competitivo.. Torniamo a parlare sulle nostre pagine dellaoffrendovi una serie di spiegazioni per comprendere fino in fondo come funziona e a cosa serve questa utile. Lo abbiamo fatto con una serie di test basati su Overwatch ed Escape from Tarkov, tra gli ultimi videogiochi ad aver beneficiato dell’implementazione della. E utilizzando unain nostro possesso ...

Ultime Notizie dalla rete : NVIDIA Reflex AGON PRO AG254FG con 360 Hz e Nvidia Reflex annunciato da AOC ... combinata con un tempo di risposta GtG di 1 ms e Nvidia G - Sync con NVIDIA Reflex Latency Analyzer, riduce al minimo la latenza di sistema. "La scena degli eSport è molto competitiva, per ...

Nuovo monitor gaming AGON PRO AG254FG da 360 Hz e Nvidia Reflex ...5" (62,2 cm) con pannello IPS veloce con risoluzione Full HD e una frequenza di aggiornamento di 360 Hz che, combinata con un tempo di risposta GtG di 1 ms e Nvidia G - Sync con Nvidia Reflex Latency ...

