Non ci serve lo “ius soli sportivo”: ci serve lo ius soli (Di lunedì 2 agosto 2021) (foto: CAMERON SPENCER/POOL/AFP via Getty Images)Il punto è politico, eccome, caro Giovanni Malagò. Il primo agosto 2021, dopo la giornata epica per lo sport italiano con gli ori olimpici a Tokyo di Marcell Jacobs nei 100 metri piani e Gianmarco Tamberi nel salto in alto, il presidente del Coni ha colto l’occasione di massima visibilità per rilanciare la riforma dello ius soli sportivo. Lo ha fatto, c’è da sperarlo, appunto per sfruttare l’attenzione mediatica e non per utilizzare in modo un po’ sgangherato l’immagine di Jacobs, che è di madre italiana e vive in Italia da quando aveva un anno e mezzo. “Lo ius ... Leggi su wired (Di lunedì 2 agosto 2021) (foto: CAMERON SPENCER/POOL/AFP via Getty Images)Il punto è politico, eccome, caro Giovanni Malagò. Il primo agosto 2021, dopo la giornata epica per lo sport italiano con gli ori olimpici a Tokyo di Marcell Jacobs nei 100 metri piani e Gianmarco Tamberi nel salto in alto, il presidente del Coni ha colto l’occasione di massima visibilità per rilanciare la riforma dello ius. Lo ha fatto, c’è da sperarlo, appunto per sfruttare l’attenzione mediatica e non per utilizzare in modo un po’ sgangherato l’immagine di Jacobs, che è di madre italiana e vive in Italia da quando aveva un anno e mezzo. “Lo ius ...

Advertising

Corriere : Intervista a Landini (Cgil): Green pass obbligatorio in azienda? Non sono contrario, ma serve una legge - IlContiAndrea : #Jacobs “Se non sai chi sei per davvero, se non capisci le sofferenze o le mancanze che hai avuto, se non conosci i… - bendellavedova : #MPS: non si sta svendendo un gioiello, ma evitando un probabile fallimento. Vorrei capire che vuole Salvini: bruci… - Walter00365070 : @BzBroono @lucatelese Non sto dicendo mica il contrario. Difatti chi prende il RDC, in parecchi e nonostante la pan… - DanyRoss70 : RT @SCUtweet: #Barzagli a Tuttosport ?? Non è scattata la molla per tornare alla #Juve... Felice per #Padoin. #Allegri un paraculo che conv… -