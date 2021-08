Maltempo, allagamenti e alberi caduti nel Pavese (Di lunedì 2 agosto 2021) commenta Una violenta ondata di Maltempo ha colpito la provincia di Pavia. La zona più colpita è stata la Lomellina, in particolare attorno al comune di Dorno. I vigili del fuoco sono stati impegnati ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 2 agosto 2021) commenta Una violenta ondata diha colpito la provincia di Pavia. La zona più colpita è stata la Lomellina, in particolare attorno al comune di Dorno. I vigili del fuoco sono stati impegnati ...

Advertising

emergenzavvf : #Maltempo in provincia di #Como, a Cernobbio, Brienno, Laglio e Argegno effettuati dai #vigilidelfuoco 60 intervent… - emergenzavvf : #Maltempo, da stamattina forti piogge hanno interessato la provincia di #Varese: svolti dai #vigilidelfuoco 40 inte… - IlFriuli : #maltempo, nel pomeriggio ancora forti precipitazioni sul Fvg. Alberi caduti e problemi alla viabilità in diversi c… - Telegarda : Maltempo: Statale della Maza chiusa per allagamenti - - VVFLevicoTerme : 01/08/2021 ore 01:08 allagamenti causa #maltempo -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo allagamenti Maltempo, allagamenti e alberi caduti nel Pavese commenta Una violenta ondata di maltempo ha colpito la provincia di Pavia. La zona più colpita è stata la Lomellina, in particolare ...fuoco sono stati impegnati in diversi interventi per allagamenti di ...

Allagamenti, alberi a terra e temporali: il maltempo continuerà Allagamenti segnalati a Chiusaforte e Pasiano di Pordenone. ...

Maltempo, smottamenti e allagamenti nelle ultime ore (FOTO). In Alto Adige 2100 fulmini, esondati alcuni torrenti il Dolomiti Maltempo, sabato maxi allagamento a Misinto MISINTO – Davvero impressionanti le immagini condivise dai misinesi sabato sera quando il maxi temporale che ha interessato le Groane si è abbattuto con particolare intensità sul comune di ...

Maltempo, allagamenti e alberi caduti nel Pavese Una violenta ondata di maltempo ha colpito la provincia di Pavia. La zona più colpita è stata la Lomellina, in particolare attorno al comune di Dorno. I vigili del fuoco sono stati impegnati in divers ...

commenta Una violenta ondata diha colpito la provincia di Pavia. La zona più colpita è stata la Lomellina, in particolare ...fuoco sono stati impegnati in diversi interventi perdi ...segnalati a Chiusaforte e Pasiano di Pordenone. ...MISINTO – Davvero impressionanti le immagini condivise dai misinesi sabato sera quando il maxi temporale che ha interessato le Groane si è abbattuto con particolare intensità sul comune di ...Una violenta ondata di maltempo ha colpito la provincia di Pavia. La zona più colpita è stata la Lomellina, in particolare attorno al comune di Dorno. I vigili del fuoco sono stati impegnati in divers ...